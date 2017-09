Guinness: Në 1vit burokracia shqiptare kërkon 4.5 milion çertifikata🙈Konsum skandaloz kohe lekësh nervash që do mbarojë me qeverinë e re✌Në çdo rast kur i duhet çertifikata e qytetarit, për të dhënë një shërbim burokracia duhet ta sigurojë vetë😉 Kjo do të bëhet realitet, brenda 100 ditëve të para të mandatit të ri👍 #ShqipëriaqëDuam🇦🇱🇪🇺

Nga Velipoja kryeministri Rama status ne facebook