Perfundon mbledhja e qeverise, flasin ministrat

Perfundon mbledhja e qeverise. Rama niset per ne Tirane

Kryeministri i pari qe ka dale nga hoteli ne Velipoje, pas tij edhe ministrat e rinj

Ministri Ahmetaj: Mbledhja shume produktive

Balla: Mbledhja pozitive. Do te bejme me te miren per Velipojen dhe me te miren per gjithe Shqiperine me programin tone.

Gjiknuri: Propozimet per ministrine time do i bej publike ne kuvend

Gjiknuri: Do bejme me te miren e mundshme