 Si u përplas Berisha me dy përkrahësit e Bashës në grupin e PD

Kur nuk ishin mbushur ende 24 orë nga votimi i Gramoz Ruçit në krye të Parlamentit, kreu i PD-së, Lulzim Basha, thirri kryesinë dhe Grupin Parlamentar. Rrjedhja e të paktën dy votave nga demokratët në favor të zgjedhjes së Ruçit në krye të Kuvendit ishte diskutimi kryesor gjatë mbledhjes së Grupit Parlamentar, e cila u shoqërua me debate të forta, shkruan “Panorama”.

Mbi dy orë diskutime në mbledhjen e Grupit Parlamentar i shoqëruan debatet dhe paralajmërimet për këdo që theu vendimin e mbledhjes së Grupit Parlamentar dhe votoi pro zgjedhjes së Ruçit.

Burime nga Grupi Parlamentar sqaruan se më i ashpër në qëndrimet e tij ka qenë ish-kryeministri Sali Berisha. Berisha e ka cilësuar si thikë pas shpine votën e të paktën dy demokratëve, që kundër vullnetit të shumicës së Grupit, votuan pro zgjedhjes së Ruçit në krye të Parlamentit.

Sipas burimeve, Berisha në Grup nuk ka kursyer kritikat edhe për dy nga prurjet e reja të PD, Ervin Salianjin dhe Grida Dumën, për deklarimet e tyre publike në lidhje me votimin në Parlament. Berisha nuk e ka mbështetur tezën e vjedhjes së votave për zgjedhjen e Ruçit dhe u ka kërkuar dy deputetëve të rinj që të kursejnë qëndrimet në emër të Grupit në daljen e tyre publike.

Me tone të ashpra dhe kërcënuese ka folur për deputetët që shkelën vendimin e Grupit edhe kreu i PD-së, Basha, i cili paralajmëroi se për “tradhtarët” nuk do të ketë vend në PD.

Grupi i PD-së, sipas ndarjes që do të kenë në Komisionet Parlamentare, u mblodh edhe dje në mbrëmje për të përcaktuar pikat ku secili do të bëjë oponencë me qeverinë. Gjatë seancës së sotme do të marrin fjalën për të folur të gjithë deputetët e PD-së.