Gjermani, rifillojnë dëbimet e azilantëve në pikun e fushatës

Pas një ndërprerjeje disamujore këtë të martë filloi riatdhesimi i azilkërkuesve të refuzuar në Afganistan. Kritikat vijnë nga opozita dhe aktivistët për të drejtat e njeriut.

Sërish një avion me azilkërkues afganë të refuzuar niset drejt Kabulit nga aeroporti i Dyseldorfit. Me sa duket ky është një avion i posaçëm që përdoret për riatdhesime, sepse në aeroportin e Dyseldorfit nuk ka lidhje fluturimi me kryeqytetin afgan.