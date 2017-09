Ministri i Ramës jep lajmin e mirë: Rruga e Arbrit nis ndërtimin brenda 100 ditëve të para

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri gjatë fjalës së tij në Kuvend, prezantoi programin e institucionit që drejton dhe projektet reale që do të realizohen gjatë këtij mandati.

Ai tha se, që në 100 ditët e para do të vihet në zbatim projekti për ndërtimin e Rrugës së Arbrit.

“Në 100 ditët e para do kemi lidhur kontratën për të nisur ndërtimin e Rrugës së Arbrit. Skema e finkancimit që kemi zgjedhur është një pjesë nga buxheti dhe një pjesë do sigurohet me PPP”,- tha ai.

Ndër projektet e tjera të qeverisë, Gjiknuri renditi zbatimin e marrëveshjes ndërkombëtare me Malin e Zi, zbatimin e projektit adriatiko-jonian, autostradën adriatoko-joniane, etj.

Si i përket akseve rrugore, ai tha se do të ketë ndërhyrje në disa akse ekzistuese. “Do të zgjerohet aksi Fushë Krujë-Shkodër, by pass-i i Tepelenës, Lezhës, etj. Do të ketë përfunduar by pass-i i Vlorës dhe Fierit brenda këtij mandate”,- tha ai.