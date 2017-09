Zyrtare! Rifillon importi i mishit nga Brazili në Shqipëri

NSTAT Shqipëria importon nga Brazili rreth 4 200 ton mish pule në vit,rreth 100 ton mish viçi dhe 1900 ton mish derri. Në mars të këtij viti autoritet tona nxorrën një udhëzim sipas të cilit produktet me bazë mishi nga Brazili nuk do kalojnë në territorin shqiptar, pa iu bërë më parë analizat. Kontrollet u vendosën pasi mishi i ardhur nga Brazili theu rregullat e sigurisë në vendet e Bashkimit Europian. 33 zyrtarë në Brazil u vunë nën hetim aso kohe me dyshimet se ishin përfshirë në skandalin e eksportit të mishit të viçit të kalbur. AgroWeb.org publikoi një sërë shkrimesh për ndalimin e mishit të kalbur nga Brazili në Europë. Më pas, raportoi për hyrje në Shqipëri të një ngarkese 26 tonëshe me mish pule nga Brazili, e cila rezultoi me përmbajtje të Salmonelës. AKU bëri të ditur se e kishte bllokuar këtë sasi mishi me salmonelë në pikën doganore të Durrësit. Kjo ngarkesë me mish pule, pasi u analizuar nga ISUV, rezultoi me ngarkesë të virusit “Salmonela SPP”./agro.web