3 te proceduar penalisht ne Shkoder, per vjedhje te dritave dhe cenim te matesit

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE vijon normalisht aksionet e prerjeve ndaj debitorëve, duke patur ne fokus vjedhësit e energjisë elektrike.

Në 24 orët e fundit janë regjistruar disa procedime penale në rajone si Vlorë e Shkodër.

Kështu, OSHEE Vlore ka denoncuar në polici babain e elektricistit i cili vidhte energji me linjë të dytë jashtë sistemit të matjes në Lagjen “Pavarësia”.

Në rajonin Shkodër janë shënuar disa raste, si:

Frrok G. dhe Besnik S., abonentë familjarë, për cënim të matësit; në Lezhë Sander S. dhe në Bushat abonenti Mark N.

Në Velipojë është shoqëruar nga policia abonenti R.Nikolli pronar i një kompleksi shërbimi, me akuzën e cënimit të matësit dhe manipulim të dhënash.

OSHEE bën me dije se vjedhja e energjisë elektrike është vepër penale dhe ndëshkohet deri në 3 vjet heqje lirie.