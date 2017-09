“NJË LULËKUQE LIND PËR TË QENË E LIRË DHE E EGËR”, VAJZA E SULMUAR ME ACID “GODET” SËRISH ME MESAZHIN E SAJ

Vilma Dule 31 vjeçarja që u sulmua me acid katër vite më parë pabesisht nga një i panjohur tashmë nuk ka më komplekse dhe çdo ditë përshëndet herë pas here duke përcjellë mesazhe të forta kundrejt ndjekësve.

Ndërsa në postimin e saj të fundit ka thurur disa vargje në të cilat vazhdon të tregojë forcën që ka për të vazhduar përpara. “Nje lulekuqe lind per te qene e lire dhe eger”, shkruan ndër të tjera Vilma.

Mesazhi i plotë:

I dua lulekuqet pasi ato jane ndryshe nga lulet e tjera.

Lulekuqja ka rrenje te forta, ajo mund te çeli kudo,

ne terriore te ashpra, aty ku lulet e tjera s’arrijne dot.

Jane te thjeshta dhe te qeshura.

I buzeqeshin diellit dhe pranveres.

Nje lulekuqe lind per te qene e lire dhe eger.

Ajo nuk mund te jete thjeshte nje lule ne nje vazo.

Nje lulekuqe i perket fushave dhe natyres.

Dhe nese tenton ta keputesh ajo shperbehet si nje forme rrebelimi ndaj dores qe e keputi.

S’ka rendesi nese jeton nje muaj apo me pak,

per aq kohe sa ajo jeton, duhet te jete e lire.

Keshtu qe ju lutem mos i keputni lulekuqet.

Soditini nga larg.

Sikur bejne visitatoret me pikturat neper muze.

Une lulekuqen time e pikturova sot ne bustin qe me duhet te mbaj per tu sheruar plotesiht ?

Naten e mire Luftetare 🙂

Mos harroni neser te zgjoheni te lumtur 🙂 😉