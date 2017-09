Struktura e re e qeverise – DAP njofton zyrtarisht punonjësit për transferimet

Punonjësit e ministrive që janë shkrirë janë njoftuar zyrtarisht për ristrukturimin. Me anë të një letre drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike Albana Koçiu, ka njoftuar të gjithë nëpunësit, se për shkak të ndryshimeve në strukturën qeveritare , do të ketë lëvizje ose shkurtime në strukturat e ministrive. Në shkresën zyrtare punonjësve u kërkohet të dorëzojnë diplomat apo kualifikimet të cilat do të përdoren për të vendosur më pas për marrdhënien e punës.

Nis zyrtarisht reformimi i Administratës Publike pas ndryshime të bëra si pasojë e shkurtimit të ministrive dhe drejtorive.

Sipas DAP çdo transferim apo shkurtim i vendeve të punës do të bëhet duke zbatuar ligjin “Për Nëpunësin Civil”.

Në letërn e dërguar punonjësve kërkohet që të dorëzohet çdo dokumentacion në lidhje me edukimin, kualifikimin, masat disiplinore, përvojën e punës dhe vlerësimet.

Këto të dhëna do të përdoren si dokumentacion i domosdoshëm për të vendosur mbi ecurinë e marrëdhënies së punës. Por pavarësisht kësaj shkrese ende në nuk ka pasur asnjë lëzivje të punonjësve. Gjithçka pritet të bëhet konkrete në momentin që do të miratohen strukturat e reja të ministrive dhe agjencive nga këshilli i ministrave.

Ndërkohë që shkresa e drejtuar punënjosve ka efekt njoftimi pasi ligjit është detyrim njoftimi me shkrim i çdo nëpunësi për transferime apo shkurtime të paktënnjë muaj përpara fillimit të efekteve të strukturave të reja