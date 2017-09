Pas fotos me presidentin Trump, kryeministri Rama publikon këto imazhe

Ndaj, mëngjesin e sotëm kreu i qeverisë ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’-ut disa foto ku shihet se si Teatri i Operas dhe Baletit është transformuar.

“MIRËMËNGJES 😀

dhe ju uroj një ditë të mbarë me këto pamje nga kantieri i transformimit rrënjësor të Teatrit të Operas dhe Baletit në një hapësirë dinjitoze dhe europiane për artin dhe kulturën 🌹”, citohet në mesazhin e Ramës.

Që prej tre ditësh Rama ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa dje u takua edhe me presidentin, Doland Trump, me të cilin bëri edhe në foto zyrtare, bashkë me bashkëshortet e dy liderëve.