“Marrëveshja e 18 majit ka vdekur”, Rama: Secili gjen rrugën e vet, por…

Gjatë një interviste për ‘Zërin e Amerikës’ kryeminatori Edi Rama u pyet për koalicionin e kaluar me LSI, si dhe për premtimet e bëra në këtë mandat duke qeverisur të vetëm. Rama tha se nuk fajëson LSI për ato që nuk janë arritur në mandatin e kaluar, përkundrazi sipas tij LSI ka dhene kontribut.

“Nuk do të thotë se ne kemi fajësuar subjekte te veçanta, unë e kam vlerësuar koalicionin për atë që ka bërë në reformat. Vota e 28 qershorit tregoi se është hapur një faqe e re dhe ne do e shkruajmë këtë faqe me dinjitet, me shërbime dinjitoze për shqiptarët”- tha Rama.