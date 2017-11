Monitorim i thjeshte per t’i dhene pergjigje Policise Bashkiake

Policia Bashkiake per te disaten here dha te njejten pergjigje, se nuk ka aksione, por pune te perditshme per lirimin e hapsirave publike. Titullari Anton Hasanpapaj nuk nguroj te drejtoje pyetje ndaj gazetareve

Pergjigja ndaj policise Bashkiake por edhe te gjithe institucionit te Bashkise Shkoder mund ti jepet vetem nepermjet pamjeve ne terren. Ne vendosem ta bejme kete gje, duke kryer nje vezhgim te thjeshte ne ato zona te njohura per kete problematike, jo shume larg qendres se qytetit.

Ambulantet perkrah kontiniereve te mbeturinave, por edhe ne mes te trotuareve. As ne kete rast nuk eshte faj i tyre, pasi me pare duhet gjetur nje treg i pershtatshem e me pas te hiqen nga aty. Por pamjet kane nje tjeter qellim, per ti dhene bashkise shkoder pergjigjen qe pretendojne nese ka aksione te perditshme per lirimin e hapsirave publike apo jo?