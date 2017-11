Podgorica: Jane evidentuar 250 raste dy vitet e fundit

Me Diten Nderkombetare Kunder Dhunes ndaj Grave, kane zgjedhur te fillojne edhe Fushaten 16 Ditore te Aktivizmit. Aktivistet e shoqates “Gruaja tek Gruaja” ne Shkoder e nisen aktivitetin “Mo ki frike” duke improvizuar me nje çarçaf te bardhe trysnine e dhunes ndaj gruas. Kjo me qellim qe ta bejne sa me terheqese per publikun ne funksion te rritjes se ndergjegjesimit qytetar dhe respektin ndaj femres ne veçanti:

Podgorica thote se dy vitet e fundit jane evidentuar 250 raste te dhunes ndaj gruas ne Shkoder, por pozitive eshte rritja e kurajës per denoncimin e rasteve me dhune:

Fushata e 16 ditore e aktivizimit ne Shkoder do te shoqerohet me disa veprimtari kunder dhunes ne familje, me prioritet te veçante fuqizimin e mbështetjes shoqerore per grate dhe vajzat.