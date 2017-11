“Banoi ne shtepine e ndertuar ne vitin 1984 dhe jo ne vitin 2017”

Xhemile Muçen nga fshati Vukatane e njesise administrative Guri i Zi, e ka revoltuar nje fature e Bashkise Shkoder, sipas te ciles ajo duhet te paguaj 22 mije leke te reja takse te ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja ! Ajo sqaron se kjo shtepi nuk eshte ndertuar pas vitit 1991, por ne vitin 1984, dhe e ia ka blere Cin Marka Zefit me vërtetim te ish-keshillit popullore te fshatit, siç ka qene koha. Para dy vitesh kane ardhur inspektoret e aluizmit ne fshat dhe me pas ajo ka paguar ne hipoteken e Shkodres 9 mije leke te reja, per te marre tapine, por qe akoma nuk i eshte dhene. Ajo ankohet se pse duhet te paguaj takse si ndertim pa leje, kur shtëpia eshte ndertuar me leje brenda vijes se verdhe:

Ajo tregon se eshte ankuar ne Bashkine Shkoder, por nuk eshte bindur per taksen:

Xhemile Muça eshte e vendosur per te mos e paguar kete takse, pasi kujton se asnjë dem nuk i ka bere kjo shtepi e ndertuar ne vitin 1984, infrastruktures ne vitin 2017: