Pikat e nxehta ende problem, banoret apel per nderhyrje

Eshte vetem nje nder pikat me te nxehta ku mbeturinat dhe inertet jane akumuluar prej vitesh. Aksioni i cili mori jehone prej disa javesh dhe qe kulmoi nje dite me pare ku ne terren zbriten pushtetare qendrore e lokal, rezulton nje tjeter farse mediatike. Fshati Grude, konkretisht ne vendin e quajtur “fusha e aviacionit” situata vijon te jete e njejte. Banoret thone se jane te gatshem qe te ndihmojne ne cdo moment, nese nje aksion i tille do te behej.

Aksioni “te pastrojme Shqiperine” beri sebashku pushtetare pa dallime politike, por vetem sa per kronika televizive. Sepse ne terren pak gje ka ndryshuar. Jane me shume se 96 shkolla ne territorin e Bashkise Shkoder te cilat u angazhuan, po ashtu administrata lokale dhe ajo e inspektoriatit te mjedisit. Angazhime keto qe nje dite me pas na ofrojne keto pamje.

Por pyetja qe lind natyrshem eshte se a mund te pastrohet nje vend me te tilla aksione, kur ai eshte me shume se i ndotur dhe institucionet se kryejne detyren e tyre siç duhet? Pergjigjia eshte lehtesisht e kuptueshme, ashtu si edhe mbetet nje nga veprimet me absurde, angazhimi i femijeve te shkollave, qe nxirren nga orari i mesimit per te pastruar territorin, sa per te fotografuar bashkia, ministrite dhe e gjithe strukturave qeveritare, suksesin e nje “deshtimi” te madh!