Rama: Integrimi ne familjen europiane,qellimi kryesor i dy qeverive tona

Plot 12 marrëveshje të përbashkëta janë nënshkruar ditën e sotme nga qeveritë e Shqipërisë dje Kosovës, pas mbledhjes së përbashkët të mbajtur në qytetin e Korçës. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kryeministri Rama tha se këto marrëveshje bashkëpunimi synojnë zhvillimin e mëtejshëm të dy vendeve dhe integrimin e përbashkët në familjen europiane.

“Jam shumë i nderuar që sot ne kemi mysafirë në Korçë, kryeministrin Haradinaj dhe ministrat e tij. Dy qeveritë tona ritakohen pas pak më shumë se një viti, dhe pas tri mbledhjeve në radhë, të cilat kanë vënë themelet e qëndrueshme të një partneriteti strategjik, gjithëpërfshirës në një kudër të gjerë bashkëpunim. Mbledhja që sapo mbyllëm flet vetë për një bilanc arritjesh të rëndësishme dhe angazhimesh të rëndësishme, bazuar mbi sa kemi bërë deri më sot.

Ne kemi marrë këto angazhime mbi bindjen se ka ende shumë për të bërë, por edhe se mundësitë janë aty, dhe praktikisht që nga mbledhja e parë në Prizreni në vitin 2104 e kemi pasuruar këtë kuadër bashkëpunimi me disa pjesë të rëndësishme, ndërkohë që një pjesë e rëndësishme e kuadrit mbetet për t’u plotësuar. Me vjen mirë që të tërë hapat e ndërmarrë janë të mirë përcaktuar me një drejtim të përbashkët strategjik. Nuk dua të ndalem një për një në të gjitha marrëveshjet që sapo kemi nënshkruar, pasi janë transparente dhe mund t’i ktheheni për çdo rast.

Dua të them se ne jemi të vendosur për të fuqizuar më tej ndërveprimin e përbashkët, qoftë në marrëdhëniet tona bilaterale si dy shtete shqiptare, qoftë në qasjen tonë rajonale, dhe në rrugën tonë të përbashkët drejt integrimit të plotë në familjen europiane. Dua të nënvizoj faktin se këtë herë kemi marrë angazhime të rëndësishme sa i takon diasporës shqiptarë. Synojmë promovimin e vlerave të bashkëjetesës mes nesh, por edhe për programet e mësimit në gjuhë shqipe”, u shpreh kryeministri Rama.