Vasili: Studimi i BE vërtetoi se 20% të votave u blenë

Përmes një statusi në Facebook, kreu i Grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili thotë se sipas një një studimi të financuar nga Bashkimi Europian është vërtetuar se 20% e votave u blenë. Vasili thotë se blerja e votave i shkatërroi zgjedhjet në 25 qershor dhe se ky studim është një turp për kryeministrin dhe mësim i hidhur për disa ndërkombëtarë që u shprehen se zgjedhjet i vlerësuan si pozitive.

Statusi i Petrit Vasilit:

Studimi i BE: 20% te votave u blene. Çfare turpi per Kryeministrin; por edhe mesim i hidhur per nderkombetaret ne Tirane qe i vleresuan.

Blerja e votave i shkaterroi zgjedhjet ne 25 qershor.

Studimi i BE qe provon se te pakten 20% e votave u blene.

Kjo eshte nje damke e zeze turpi per kryeministrin dhe per deklaratat e pacipa te tij se zgjedhjet ishin normale.

Ky kryeminister eshte as me shume dhe as me pak se sa nje bleres ordiner votash dhe rrenues i demokracise dhe imazhit te vendit.Cdo ore e tij ne pushtet eshte ore e fituar per pushtetin trafikanteve dhe krimineleve qe i paguan votat e kryeministrit.

Studimi i BE per shitblerjen e votes ne Shqiperi eshte nje mesim i hidhur edhe per ata nderkombetare,qe u ekzaltuan dhe vleresuan si pozitive zgjedhjet e turpshme te 25 qershorit.