105-vjetori i Pavarësisë/ Festa në Vlorë, nga 21 të shtënat e artilerisë tek logoja për vitin e Skënderbeut (Axhenda)

Këtë ditë, Ismail Qemali u shpall kryetar i Kuvendit dhe kryetar i parë i qeverisë së shtetit Shqiptar.

Qyteti i flamurit, Vlora, do të jetë sot epiqendra e festimeve në 105-vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.

Në shenjë simbolike me rastin e Festës Kombëtare të Pavarësisë në Vlorë do të vijojë sot dita e dytë e mbledhjes së dy qeverive Shqipëri-Kosovë.

Vlorë –Tiranë, 28 nëntor 2017

E Martë 28 nëntor 2017

11:40- Mbërritja e personaliteteve shqiptare, të përfaqësuesve të diasporës, Trupit Diplomatik të akredituar në RSH si dhe të ftuarve të tjerë.

12:00- Mbërrin, Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta. Presidenti i Republikës, i shoqëruar nga Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Prefekti i Vlorës, Kryetari i Bashkisë Vlorë drejtohen drejt vendit ku do të ngrihet flamuri. Komandanti i Truprojës së Nderit i paraqet forcën Presidentit të Republikës. Ecja ceremonial shoqërohet me marshe nga Banda frymore e Ushtrisë.

12:03- Ngritja e flamurit Dy pjesëtarë të Forcave të Armatosura­ detare apo tokësore­ kryejnë aktin formal të ngritjes së flamurit.

Ngritja e flamurit shoqërohet nga Himni Kombëtar dhe 21 të shtëna të artilerisë.

Pas ngritjes së flamurit, Presidenti i Republikës, Kryetari i Kuvendit, Kryeministri, Prefekti i Vlorës, Kryetari i Bashkisë do të vendosin kurora tek varri i Ismail Qemalit.

12:25- Pas përfundimit të vendosjes së kurorave tek varri i Ismail Qemalit, personalitetet më të larta të vendit, të shoqëruar nga Protokolli i Shtetit, do të nisen drejt Shtëpisë Muze. Lëvizja do të kryhet me automjete

12:20- Autoritetet shoqërohen drejt Shtëpisë muze të Pavarësisë Autoritetet zhvendosen në sheshin përpara Shtëpisë muze me automjete

12:25- Mbërritja në oborrin e Shtëpisë muze Në oborr janë vendosur karrige, podium dhe foltore si dhe një led i madh

12:30- Shpallje e logos zyrtare të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit­ Skënderbeut

12:35- Fjalë e Z. Edi Rama, Kryeministër i Shqipërisë

13:00- Fjalë e Sh.T. Ramush Haradinaj, Kryeministër i Republikës së Kosovës

13:15- Fjalë e Sh.T. Hashim Thaçi, President i Republikës së Kosovës

13:30- Fjalë e Z. Ilir Meta, President i Republikës së Shqipërisë

14:00- Autoritetet vijojnë për një buffet në mjediset e reja të Bashkisë së Vlorës Autoritetet e larta të ftuara mund të kryejnë, sipas dëshirës, vizita individuale në mjediset e Shtëpisë muze.

14:10- Mbërritja në godinën e Bashkisë së Vlorës Buffet në nder të autoriteteve të larta përpara se të marrin rrugën e kthimit.

14:45- Nisja drejt Tiranës

19:00- Pritje shtetërore organizuar nga Sh.T. Ilir Meta, President i Republikës së Shqipërisë, me rastin e Festës kombëtare, në Pallatin e Brigadave.

Ndërsa në Tiranë, me rastin e Ditës së Pavarësisë, në orën 10:00, zhvillohet ceremonia e vendosjes së kurorave pranë Monumentit të Pavarësisë.

Në orën 11:00, ngritja e Flamurit në Sheshin Skënderbej, ku do të marrë pjesë edhe kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj.

Me aktin e Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, Kryetari i Qeverisë së Përkohshme, Ismail Qemali, njoftoi gjashtë Fuqitë e Mëdha, Anglinë,Italinë, Austro-Hungarinë, Francën, Gjermaninë dhe Rusinë.

Po ashtu, u njoftuan edhe shtetet ballkanike, Rumania, Mali i Zi, Serbia, Bullgaria, Greqia e Turqia, duke u kërkuar njohjen e pavarësisë, si rrjedhojë e natyrshme e vullnetit të popullit shqiptar.

Më 28 nëntor, Ismail Qemali u shpall kryetar i Kuvendit dhe kryetar i parë i qeverisë së shtetit Shqiptar. Pavarësia u shpall për të gjitha trojet shqiptare dhe ministrat u zgjodhën nga të gjitha krahinat shqiptare.

Akti i Shpalljes së Pavarësisë përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Ai ishte fryt i përpjekjeve dhe i luftërave shekullore të shqiptarëve, për të mbrojtur tërësinë tokësore të atdheut dhe për të formuar shtetin e pavarur shqiptar. Me vendimin e Kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë e i pavarur, krahas kombeve e popujve të tjerë të Evropës.

28 Nëntori i vitit 1912 shënon një kthesë historike për popullin shqiptar, sepse nga njëra anë mori fund sundimi gati pesëshekullor i Perandorisë Osmane, nga ana tjetër u krijuan kushtet e reja politike për të dalë nga prapambetja e madhe dhe për zhvillimin e tij më të shpejtë ekonomik, shoqëror e kulturor.

Shpallja e Pavarësisë ishte një fitore e madhe e shqiptarëve edhe kundër politikës antishqiptare të monarkive fqinje ballkanike, kundër synimeve e planeve të tyre për copëtimin e plotë të Shqipërisë.

Shpallja e Pavarësisë dhe ngritja e flamurit kombëtar në Vlorë ishte fitore e përbashkët për të gjithë popullin shqiptar dhe për të gjitha forcat që kishin marrë pjesë në luftën për çlirimin kombëtar.

(m.k/BalkanWeb)