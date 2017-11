Deputeti i Levizjes Socialiste per Integrim ne qarkun e Shkodres, Agron Çela, ka uruar festat e Pavaresise dhe Çlirimit te atdheut. Ne mesazhin e tij, ne faqen zyrtare te LSI, ai ben apel qe keto dy festa te jene si motiv per te punuar me shume per Shkodren dhe Shqiperine. Çela uron qe ne te ardhmen, Shqiperia te festoje 28-29 Nentorin ne Europe, pra si pjese e Bashkimit Europian qe eshte enderra e çdo shqiptari. Ai shkruan:

“Te dashur bashkeqytetare te Shkodres. 28 – 29 Nentori jane dy data te shenuar per kombin tone, qe sivjet na perkujtojne 105 vjetorin e shpalljes se pavaresise dhe 73 vjetorin e çlirimit te atdheut. Le te sherbejne keto dy momente per me shume angazhim qe te bejme pune te mira per Shkodren tone, per Shqiperine tone.

Gezuar te gjitheve pavaresine dhe çlirimin e vendit, e se shpejti festofshim te bashkuar ne Europe.”

Me respekt deputeti LSI, Qarku Shkoder