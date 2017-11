Është zhvilluar një proteste sot ditën e Pavarësisë ne sheshin e Flamurit. Me pankarta te piramidës se drogës qytetaret kane kerkuar arrestimin e kryeministrit dhe e kane akuzuar ate per shpalljen e narkoshtetit keto kater vite. Protestuesit kane mbushur sheshin e flamurit me pako hashashi duke ironizuar dhe akuzuar qeverine.