Tirana nis kontaktet me “yllin” e Vllaznisë, e josh me dyfish rroge

Klasikja e futbollit shqiptar, Tirana – Vllaznia, ka humbur nga shkëlqimi i dikurshëm. Tirana po provon shijen e Kategorisë së Parë, ndërsa Vllaznia ka disa vite që “flirton” me të. Ndeshja e fundit e sezonit të kaluar mes tyre vendosi edhe rënien e Tiranës në atë barazim pa gola në “Loro Boriçi”. Për ironi të fatit, këto dy skuadra do të ndeshen edhe në Kupën e Shqipërisë. “Beteja” në Kupën e Shqipërisë nuk do të jetë e vetmja mes tyre, pasi edhe merkatoja e janarit do të sjellë “xixa” mes të dy klubeve. Tirana pëlqen lojtarin e Vllaznisë, Ardit Krymi. Mesfushori konsiderohet si një nga talentet më të mirë që ka nxjerrë Shkodra në vitet e fundit, pjesëtar edhe i Shpresave U-21. 21-vjeçari prej 4 sezonesh është lojtar lider dhe titullar i padiskutueshëm i skuadrës shkodrane. Numri 6-të i Vllaznisë ka tërhequr vëmendjen e të gjithë kampionatit dhe konsiderohet edhe si një ndër shkatërruesit më të mirë të Superiores.