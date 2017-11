Vetem ne qendren e Gurit te zi jane vaksinuar 400 persona

Ne Qendrat shendetesore Guri i zi, rreth 400 qytetare kane kryer vaksinen e gripit. Se pari jane vaksinuar vete personeli, e me pas personat qe kane me shume rrisk.

Mjeku Markens Shllaku, thote se me pare eshte bere informimi i popullates, e me pas vaksinimi.

Vaksina e gripit ka nisur te aplikohet prej 1 muaj. Ndersa aktualisht me uljen e ndjeshme te temperaturave, edhe rreziku per tu prekur nga gripi eshte i larte. Prandaj bluzat e bardha apelojne drejt qytetareve qe te vaksinohen, kryesisht ata qe jane te semure kronik, si dhe mosha e trete si personat me te rriskuar ndaj virozes.