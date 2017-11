Burg per 3 skafistet ne Greqi, ja deshmia e shqiptarit…

Gjykata e Pireut ka dhënë masën e sigurisë për 3 nga 11 të arrestuarit nga operacioni anti-drogë në Greqi,

Gjykata ka lënë masën e sigurisë ‘Burg pa afat’ per 3 nga trafikantet, mes të cilëve nje italian dhe dy shqiptare. Sipas Prokurorisë së Pierut, italiani ishte organizator, por ai nuk ka pranuar akuzën.

“Kisha marrëveshje thjesht për drejtimin e skafeve Skipper nga Greqia ne Itali”- ka thënë italiani.

Një nga shqiptaret ka thënë se nuk kishte lidhje me drogën. “Me thane qe eja te shkarkosh disa gjera nga nje skaf, nuk kam lidhje me drogën”- ka thënë ai.

Nesër do te merret masa për një italian dhe dy shqiptare te tjerë dhe te premten për pjesën e mbetur.