Që kur u largova nga Montreali pothuajse dy muaj më parë, kisha shansin të vizitoja Londrën, Parisin, Belgjikën dhe disa vende të Ballkanit. Surpriza më e këndshme ishte padyshim zbulimi im i Shqipërisë. Kështu e fillon artikullin Marie Michele për median kanadeze të specializuar për meshkujt dhe për modën, Ton Barbier, publikuar në nëntor.

Por çfarë dimë ne për këtë vend? Nga ana ime, dhe këtu bëj veten me faj, para se të shkoja atje, e vetmja gjë që dija, përveçse dikur ka qenë në luftë, referenca ishte që ky ishte vendi, ku vëllai i Ron gjeti dragonët (tek Harry Potter).

Nga ana tjetër, ndoshta keni dëgjuar për Kroacinë, në një mënyrë të mirë. Ju keni parë ujërat e saj të kristaltë dhe ishujt e saj. Epo, më besoni fjalë-për-fjalë, kur them, “Shqipëria është Kroacia e ardhshme. Me të vërtetë”.

Më poshtë autorja jep pesë arsye pse turistët duhet të marrin avionin drejt Shqipërisë përpara se ai të bëhet shumë popullor për turistët.

Plazhet me ujëra të kristaltë

Ujëra të kristaltë keni parë, por jo si në jug. Një blu e thellë me shumë tone dhe një qetësi që të relakson, kjo është një pamje e përkryer për ta vendosur në instagram. Në zonën e Ksamilit ku është plazhi që shihni në foto, secili restorant ka plazhin e tij të vogël privat dhe nëse shkon për të ngrënë atje, ju mund të shijoni qetësinë e qoshes të parajsës, si dhe të përdorni karriget e plazhit falas.

Njerëz të sjellshëm

Njerëzit e këtij vendi kanë një mikpritje që është jashtë të zakonshmes. Ata ju përshëndesin në rrugë, ngushtohen në autobus që t’ju lirojnë vendin dhe kanë një buzëqeshje ngjitëse. Edhe pse është një destinacion popullor gjatë javëve të pushimeve evropiane, shqiptarët nuk kanë ende shumë vizitorë në vendin e tyre. Ata janë të sinqertë dhe kurrë këmbëngulës, madje edhe në dyqanet dhe vendet e shërbimeve turistike, ndryshe nga disa vende ku ndonjëherë ju duhet të jeni të durueshëm dhe të përsërisni disa herë refuzimin tuaj kur ata duan t’ju shesin xhingla të panevojshme. Këtu, nuk ju ngacmojnë dhe as ju shqetësojnë.

Përvoja ime në një akomodim me mëngjes në Berat ishte e jashtëzakonshme. Unë u mirëprita si e familjes. Pas mbërritjes, ata na ofruan një kafe turke për ta shijuar në tarracën e tyre të kopshtit. Gjyshi shqiptar më mori për dore, më çoi në bahçe dhe më ftoi të merrja atë që më pëlqente, duke buzëqeshur. Në mbrëmje, Lili, gjyshja shqiptare na përgatiti një darkë për 8 euro për person, duke përfshirë supë, 3 meze, një pjatë kryesore, bukë, verë dhe ëmbëlsirë. Ne përfunduam duke ngritur dolli në mbrëmje me një shishe Raki shtëpie.

Nuk do të shqetësoheni për paratë

Dollari kanadez vlen në Shqipëri. Me 1 dollar merrni 90 lekë, që janë më se të mjaftueshme, madje edhe kur ke pak buxhet. Pra, ne shfrytëzuam rastin për të shpërdoruar pak. Ne madje i lejuam vetes të porosisnim ujë pa fund në restorant (përshëndes Evropën dhe shërbimin e saj pa ujë!). Merrni autobusin, porosisni një birrë ose një byrek dhe të gjitha gjërat që do t’ju kushtojnë më pak se 2 dollarë kanadezë. Ushqimet tona për tre ditë na kushtuan më pak se 17 dollarë dhe apartamenti luksoz airbnb përballë detit, 29 dollarë një natë. Në qytetin e Sarandës aktualisht po lulëzon ndërtimi, kullat me pamje nga deti midis qendrës së qytetit të vjetër dhe plazhit Ksamil po ngrihen me një shpejtësi të dukshme.

Gastronomia

Në Sarandë, qyteti i plazhit do të thotë domosdoshmërisht dhe qyteti i peshkut, këtu ka një bollëk peshqish dhe ushqimesh deti. E vendosur në anën tjetër të ishullit të Korfuzit në Greqi, do të gjesh ndikimin e madh nga musaka, gjiro dhe kallamar i skuqur. Specat e mbushur, djathi me feta i kripur, sallamet e shijshme që mund të gjenden kudo në vendet e Ballkanit janë gjithashtu në meny. Çmimet qesharake me siguri do t’ju lejojnë të bëni marrëzira.

Çfarë duhet të shikoni

Në Sarandë, përveç plazhit që duhet vizituar absolutisht, do të gjeni rrënojat e Butrintit, që datojnë në shekullin e katërt, po ashtu dhe kalanë e Sarandës, me pamje nga deti.

Dashamirët e natyrës dhe ecjes, do të shpërblehen. Luginat malore të lënë pa frymë. Ato gjenden në rrugën dinarike, shtegun e kalimtarëve. Merita për këtë zbulim shkon tek një bashkëpunëtor i mëparshëm i cili ndau një artikull rreth shtigjeve ballkanike. Kjo rrugë kalon nga gadishulli i Sllovenisë në Maqedoni.

Një itinerar me një vizitë në Maqedoni dhe Shqipëri gjithashtu mund të jetë një kombinim i mirë. Unë rekomandoj Liqenin e Ohrit, një nga liqenet më të vjetra në Evropë. Në qendrën e tij, liqeni është kaq i thellë sa që nuk ngriu plotësisht në epokën prehistorike, gjë që shpjegon mbijetesën e disa llojeve të peshqve prehistorikë.