Zjarrefikesja e bllokuar, trupa gjykuese me mjete ne mes te rruges

U lajmerua per nje renie zjarri ne katin e dyte te gjykates se rrethit gjyqesor Shkoder, ndersa zjarrefikesja menjehere u nis per ne vendngjarje.

Fatmiresisht ne gjykate nuk kishte asnje emergjence, ndersa ne ndertesen perballe, ne katin e dyte disa kabllo kishin marre flake pa rrezik ne njerez e as ne deme materjale. Megjithate kaq mjaftoj per te treguar edhe nje here gadishmerine qe kane isntitucionet ne vendin tone. Zjarrefikesja qendroj per rreth 30 minuta ne trafik, perpara gjykates, pasi avokate dhe gjyqtare, me mjetet e tyre luksozze, te parkuara ne mes te rruges, paralizuan qarkullimin.

Perballe ketyre njerezve me pushtet, edhe policia e ka mision te pamundur, pasi qendroj vetem si spektator, pa marre asnje mase. Ndonese sirena e emergjences se zjarrefikeses binte pa pushim, asnje nga personat qe kishin te parkuar mjetet e tyre, nuk denjuan te njiheshin me problemin qe kjo e fundit kishte. Ky eshte nje rast konkret, se si ne qytetin e Shkodres, qarkullimi vijon te jete aspak i rregullt, duke rrezikuar keshtu gjithcka, ne situata te tilla emergjente.