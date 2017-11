Ne Ana Malit jane me prezence uji rreth 40 ha toke ( fusha Muriqanit), nga prroji i perbashket me Malin e Zi.

Ne Rrethina mungon energjia elektrike ne te gjitha fshatrat. Ne lumin Kir prurjet jane normale.

Ne Njesine Administrative Postribe mungon energjia elektrike qe ne mengjes.

Ne Berdice mungon energjia elektrike ne gjithe fshatrat,prezence uji ka ne nje pjese te segmentit ku po punohet ne rrugen Shkoder -Velipoje.

Ne Guri Zi ka patur disa here nderprerje te vogla te energjise elektrike por qe eshte rikthyer. Ka prezence te ujit ne 40 ha toke ne zonen fushore te fshatit Rrenc toke e cila eshte e pa kultivuar! Ka prezence te ujit ne aksin nacional Shkoder -Mjede. Lumi Kir ka rritur ndieshem prurjet.

Ne Velipoje mungon energjia elektrike ne gjithe territorin per rrjedhoje dy hidrovoret nuk jane ne pune. Toke kenete e permbytur eshte afro 80 hektar toke.