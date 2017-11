Ne Ana e Malit shenohet përmbytjet e para

Kane mjaftuar vetem 24 ore me reshje dhe ky lum ka sjelle prurje te frikshme !Ne luginen e Kirit shkarkojne perroje te shumta nga Malet te Dukagjinit, te cilat e kthejne kete lume ne mjaft te rrembyeshem. Kjo situate e gjeti Drinin ne nivel te ulet, pasi ne te kunderten, kjo sasi prurjesh e Kirit do te permbyte Kuçin. Nuk mund te mos theksohet se fillimi i reshjeve me intensitet e gjeti shtratin e lumit te Kirit te pasistemuar, gje qe rrezikon edhe përmbytjen e fshatit Bardhaj. Reshjet e shiut te shoqeruara me shterngate , kane kane qene intensive edhe ne Malesi te Madhe. Prurjet ne perroit te Vrakes jane rritur, por gjithsesi jane akoma larg rrezikut qe te shkaktojne përmbytje. Si pasoje e renies se reshjeve te shumta te shiut, qarkullimi i automjeteve ne superstraden Shkoder – Hani i Hotit eshte ngadalësuar ! Policia rrugore i ka kërkuar drejtuesve te automjeteve qe ne kete situate te jene te kujdesshem, per shkak te rrezikut te rrëshqitjeve ne rruge.

Te renduar e kane bere reshjet e shiut gjendjen edhe ne disa fshatra te njesise administrative Ana e Malit. Ne kete zone kane nisur edhe përmbytjet e para. Pamjet qe shoqerojne kete kronike u filmuan ne Gorice, ku nga dalja e përroit te perbashket me Malin e Zi, jane permbyte mbi 50 ha toke. Ne vartësi te intensitetit te reshjeve, sipërfaqja me përmbytjet mund te rritet, pasi prurjet e këtij perroi vazhdojne te rriten dhe per pasoje perhapen ne ngastrat e banoreve te Gorices. Githashtu, perrenjte rrezikojne qe te demtojne edhe rrugen qe e lidhe kete fshat me rrugen kryesore Shkoder – Muriqan.