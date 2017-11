Dani: Aksi me i rrezikuar mbetet Qafe-Thorja

Pavarsisht paralajmerimit te dhene nga emergjencat civile kombetare, ne Shkoder ende nuk kemi probleme persa i perket permbytjeve. Te pakten keshtu shprehen emergjencat civile, te cilat apelojne drejt njesive vendore qe te shfrytezojne burimet qe kane ashtu sikurse prefekti i ka udhezuar

Qafe Thorja mbetet nder akset me te rriskuara nga reshjet e shiut, per kete prefektura kerkon qe bashkia malesi e madhe dhe ajo e Shkodres, te bashkepunojne.

Mesditen e se enjtes, institucioni i prefektures organizoj nje tjeter mbledhje te shtabit te emergjencave, me qellim marrjen e masave per cdo situate kritike. Ndersa Dani tha se pasditja e kesaj te enjte eshte afati i fundit per te dorezuar prane pefektures dokumentin mbi gjendjen ne te cilen ndodhet qarku i Shkodres.