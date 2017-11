Sindikatat krah 33 punonjesve, apel qeverise te nderhyje

Per here te dyte 33 punonjesit e uzines se telit ne Shkoder kane dale ne proteste, kete here te mbeshtetur edhe nga sindikata e punonjesve. Kerkesat mbeten te njejta, pagat e 7 muajve qe u kane mbetur peng.

Tafe Koleci, kryetar i sindikates se punonjesve te industrise, pervec mbeshtetjes ndaj ketyre punonjesve , beri me dije se eshte ne bisedime me ministrine e energjitikes e cila u ka premtuar zgjidhje te situates

Pronari i kesaj uzine me shtetesi turke, prej 2 vitesh nuk eshte paraqitur ne fabrike duke humbur cdo kontakt. Qe nga muaj tetor uzina eshte mbyllur nga inspektoriati i punes, per shkak te parregiullsive qe ka gjetur. Po ashtu llogarite e kësaj firme jane bllokuar nga drejtoria e tatimeve, pasi ajo nuk ka paguar ne radhe te pare sigurimet e punetoreve, ndaj eshte ne Proçes me Drejtorine e Pergjithshme. Uzina e telit dhe kabllove Shkoder, dikur krenaria e industrise shqiptare, iu dha me konçension nje firme turke ne vitin 2004 per nje afat 30 vjeçar. Nuk mund te mos theksohet se menyra se si eshte trajtuar kjo uzine pas viteve ’90 perben nje krim te rende ekonomik per ekonomine shqiptare.Sindikata dhe punonjesit kane paralajmeruar qeverine shqiptare, ne rast se nuk u jep zgjidhje ketyre punonjesve do te nise greven e urise.