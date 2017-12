Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka shkuar në terren në autostradën Tiranë-Durrës për të parë nga afër situatën, ndërkohë që është vënë me ‘shpatulla pas muri’ nga banorët dhe pronarët e bizneseve të prekur nga përmbytjet.

Ai ka diskutuar me banorët, të cilët i janë ‘vënë’ para me pyetje dhe me pakënaqësi.

“Ju kërkoni taksa dreqi e mori, po tani ca do bëjmë ne”, tha banori.