Jepet alarmi: Do perseritet harta e permbytjeve 2015, brenda ores 16:00 evakuohuni

Drejtori i Emergjencave Civile bën apel për evakuim deri në orën 16:00 të gjithë banorëve, të cilët në 2015 kanë qenë në hartën e përmbytjeve.

“Presim që gjithë sasia e reshjeve që ka rënë në pjesën veriore të Greqisë që furnizon lumenjtë Vjosa, Seman dhe Shkumbin të zbresë në ultësirën perëndimore pas mesditës së ditës së sotme dhe normalisht do të shoqërohet me përmbytje, ku sipas parashikimeve do të përsëritet harta e përmbytjeve të 2015”

Të gjithë banorët që kanë qenë brenda harkut të kërcënimit të përmbytjeve të 2015 duhet të evakuohen brenda orës 16:00″ deklarata e Shemsi Precit .