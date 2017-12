Spektakli shfaqet pasdreken e datës 5 dhjetor, ora 19

Për here te pare ne skenën e teatrit “Migjeni” te Shkodrës, vjen nja kabare franceze forme spektakli shpërthyes me këngën, komedinë dhe baletin. Do te shfaqet pasdreken e datës 5 dhjetor.

Vjen nga Parisi, elite e artit botëror, ndaj dhe përmbajtja e saj do te jete mjaft e larmishme dhe interesante, thotë Dhurata Hoxha, Presidente e Aleancës Franceze ne Shkodër.

Drejtoresha e Teatrit “Migjeni” Rita Gjeka, i fton artdashësit shkodrane qe te jene te pranishëm dhe ta shijojnë këtë spektakël parisian:

Bileta kushton 500 leke dhe shiten pranë sportelit te teatrit “Migjeni” duke filluar nga ora 09.00 e ditës se shtune, deri pasdreken e 5 dhjetorit kur do te nise dhe spektakli.