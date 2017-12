Pellumb Dani shperthen ndaj Bashkive: Nuk duam show por pune…

Mesazh i Emergjencave Civile per kujdes te shtuar gjate situates se reshjeve. Evitoni levizjet ne zonat e prekura nga reshjet, afer lumenjve si dhe kalimet ne ura.

Banoret prane shtreterve te lumenjve apo ne zona qe rrezikojne permbytje te jene ne gatishmeri ne rast te nevojes per evakuim telefono 112 per cdo nevoje.

Kryeministria Komiteti i Emergjencave.

Shefi i emergjencave ne prefekture Pellumb Dani, shperthen ndaj Bashkive: Ka 4 dite qe nuk sjellni informacion, sot qe vijne institucionet dhe zv/kryeministrja beni sikur keni bere namin! Nuk duam show, beni punen.