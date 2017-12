Vasili: Rama do te mbahet mend si kryeminister i…

I ftuar në studion e lajmeve të Syri.net, të moderuar nga Alen Xhelili, kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili tha se Rama do të mbahet mend në listo si kryeministër i papërgjegjshëm.

Sipas tij Rama është zgjedhur për të qeverisur, por ai po qeveris për të përmbysur gjithçka.

‘Unë e kam thënë me gojën plot, ky kryeministër për papërgjegjshmërinë e tij do të ,mbete kryeministri më i paharrueshëm i vendi. KY ka qenë dhe mbete në statusin tim duhet të iki dhe të mos bëjë komentatorin. Ka marrë përsipër qtë qeverisë vendin, por ky po përmbys dynanjanë. Ky njeri nuk merr përgjegjësi.

Në verën e këtij viti, Rama nuk pyeti pse u mbyt Vlora, Fieri, por sot kemi përmbytje edhe në veri të Shqipërisë. U*në prisja të thoshte në parlament që ne duhet të ndërhyjmë në argjinatura, dhe ti themi stop makijazhit në qytete. Nuk dëgjuam asnjë fjalë as digë as argjinaturë. Si do tu justifikohet qytetarëve,. Kur pati në dorë timonin e vetëm’, deklaroi Vasili.