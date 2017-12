Permbytjet/ Balla: Saliu dhe Luli ne opozite jane fat i mire per Shkodren dhe…

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla, ka reaguar pas akuzave të opozitës për keqmenaxhim të kaskadës së Drinit. Balla tha se KESH mundi të shmangë në maksimum shkarkimet pa të ardhura.

Balla tha se kjo formë menaxhimi profesional ka 4 vite që ndodh, pa krijuar asnjë fenomen përmbytjesh në Qarqet e Shkodrës dhe Lezhës. Sipas tij, Saliu dhe Luli në opozitë janë fat i mirë dhe për Shkodrën e Lezhën, e për gjithë Shqipërinë.

DEKLARATA E BALLËS

Të gjithë i panë dhe i dëgjuan të dhënat e Korporatës Elektroenergjetike për menaxhimin e kaskadës gjatë këtyre ditëve me reshje tejet intensive. Falë një menaxhimi profesional, u bë e mundur që në vetëm 4 ditë të rritej rezerva energjetike e vendit me 116 GËh dhe të ngrihej niveli i bazenit të HEC Fierzës me rreth 5 metra.

Paralelisht me këtë, përveç energjisë së tërhequr nga OST për shërbimet e balancimit dhe OSHEE për konsumin vendas, KESH mundi të shmangë në maksimum shkarkimet pa të ardhura, duke depozituar në Kosovë 26500 MWh energji dhe shitur në tregun e parregulluar 58000 Mwh, duke i krijuar të ardhura kompanisë publike në vlerën 2.9 milionë euro.

Mos harroni se kjo formë menaxhimi profesional ka 4 vite që ndodh, pa krijuar asnjë fenomen përmbytjesh në Qarqet e Shkodrës dhe Lezhës. Ky është menaxhimi i përgjegjshëm i kaskadës nga ekspertët. Kujtoni pak si e menaxhonin kaskadën ata të Republikës së Re, Saliu dhe Luli, që hapnin e mbyllnin portat e hidrocentraleve me telefon! Ata që dinë se 7 x 7 = 42 apo 36 + 49 = 95, nuk kanë pasur menaxhim tjetër veçse të hapnin portat e të përmbysnin ç’të dilte përpara! Ai që paguan 1 milion dollarë në dëm të imazhit të Shqipërisë, nuk di të bëjë as një punë.

Prandaj Lulzim, eksperti duhet lënë të bëjë punën e ekspertit dhe politikani atë të politikanit. Ti Lulzim, për fat të keq, s’di të bësh asnjërën! Saliu dhe Luli në opozitë janë fat i mirë dhe për Shkodrën e Lezhën, e për gjithë Shqipërinë.