Ndonese ne mbledhjen e emergjencave mori fjalen per te raportuar mbi problemet qe ka Bashkia Fushe-Arrez, kryetari Fran Tucaj, perfundoj ne debate me zevendes kryeministren por edhe prefektin e Shkodres. Nje dite me vone, kur demet jane evidentuar, Tuci thote per tv1 channel, se ne njesine administrative Iballe rruget jane pothuajse te bllokuara per shkak te demtimeve qe kane pesuar urat, po ashtu nuk ka as shkolle edhe vete njesia ka pesuar deme

Tuci thote se ka njoftime edhe persa banesa qe jane shembur ne Fierze dhe Berishe. Ndersa dimri e pret kete bashki vetem me nje mjet pastrimi, ndonese nuk eshte ne gjendje te mire per te pastruar deboren.

Rrethi i Pukes e vecanarisht Njesite administrative te largeta jane me problematike persa i perket periudhes se dimrit. Problemet kane nisur qe me reshjet, pa menduar se si do te perballohet me deboren e shumte qe bie ne keto lartesi.