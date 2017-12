Gjyli: Te tregohet kujdes, uji mund te dallohet edhe vizualisht

Pavaresisht faktit se kane kaluar disa ore nga funizimi me uje te pijshem, shendeti publik apelon drejt qytetareve qe te kene kujdes. Pasi ne situaten qe ka perfshire vendin tone, uji mund te kete nderprerje te herepashershme, kjo edhe per shkak te mungeses se energjise elektrike. Sipas shefit te shendetit mjedisor Burim Gjyli, se pari qytetaret duhet qe te lene te hapura çezmet per disa, pasi sasia e klorit ka qene pak me e larte se normalja.

Gjyli thote se qytetaret mund ta dallojne edhe vizualisht nese uji eshte i paster apo jo, duke u bazuar tek ngjyra.

Analizat e bera ne disa pika fundore ne qytet, mund te behen publike gjate se henes, por deri atehere jane vete qytetaret qe duhet te kujdesen per konsumimin e ujit.