10 malet më spektakolare të botës (FOTO)

Peizazhe magjepsëse, ngjyra mbresëlënëse dhe nganjëherë të pazakonta, majat e guximshme dhe heroike, malet janë ndër elementët gjeografikë ku natyra është më e këndshme për të krijuar pamje spektakolare dhe mbresëlënëse.

Tgcom24 ka zgjedhur 10 prej tyre, nga më të bukurit dhe kuriozët në të katër anët e planetit.

CERVINO – ALPI

Konsiderohet si mali më i bukur në botë. Me siguri është një nga më të famshmet, me profilin e tij të pagabueshëm dhe ikonik. Mbetet për t’u vendosur nëse është më i bukur në pjesën italiane apo atë zvicerane, duke kujtuar se mali është i njohur edhe me emrin e tij gjerman: Matterhorn.

PALE DI SAN MARTINO

DOLOMITI –Ata janë grupi më i madh i Dolomiteve dhe dominojnë pellgun e San Martino të Castrozza. Një kurorë madhështore malore me një lartësi mbi tre mijë metrat, ku ndodhen Cimon di Pala, Vezzana, Monte Rosetta, Pala dhe Sass Maor.

KIRKJUFELL – ISLANDA

Është një nga atraksionet kryesore të Islandës. Edhe pse jo shumë i gjatë (vetëm 463 metra mbi nivelin e detit), por ka një formë kurioze me një kontur vertikal dhe të mprehtë që e bën atë të duket si një kapele magjistareje.

ZJARRET E FATIT – TURQI

Janë një krijim i çuditshëm i natyrës, i njohur në të gjithë botën. Ato gjenden në Cappadocia dhe janë formuar prej tufës ose materiale të tjera vullkanike. Sipas legjendave, masa në majë të malit është hedhur nga perëndia qiellore. Janë Trashëgimi Botërore e UNESCO-s që nga viti 1985.

DENALI – ALASKA

Mali Denali, me 6.190 m mbi nivelin e detit, është maja më e lartë në Amerikën e Veriut. Në të kaluarën mali kishte emrin zyrtar të Monte McKinley, por në vitin 2015 administrata Obama vendosi të kthehej në emrin origjinal, të zgjedhur nga vendasit.

CERRO TORRE – ARGENTINE

Kjo majë, e vendosur në Patagoni, konsiderohet nga alpinistët si më pa arritshmja dhe më e vështira në botë për kushtet e saj shpesh të pafavorshme meteorologjike dhe për murin e granitit prej 900 metra për të arritur në majë. Kjo majë u arrit në 13 janar 1974 nga një ekspeditë italiane.

ALPAMAYO – PERU

Gjendet në Cordigliera e Bardhë, në Andet peruane dhe është një mal madhështor dhe imponues. Me lartësi prej 5,947 metra, ajo duket si një piramidë e vërtetë e akullit. Në këtë mal u ngjitën për herë të parë në vitin 1966.

MALET E SHTATË NGJYRAVE- PERU

Ky mal spektakolar ndodhet në rajonin Cusco të Andeve peruane: emri i saj gjeografik është Vinicunca dhe arrin një lartësi prej rreth 5200 m. Ngjyrosja e saj spektakolare është për shkak të erozionit të shkëmbinjve sedimentarë.

MALET ARKOBALENE – DANXIA LANDFORM – KINE

Ato janë të vendosura brenda Parkut Gjeologjik të Tokës në Danxia në jug të Kinës Shkëmbinjtë djegës dhe pothuajse surrealë të shkëmbinjve janë për shkak të shtresave të rërës së kuqe në praninë e fenomeneve të erozionit.

CHOCOLATE HILLS, FILIPPINE

Ky formacion gjeografik kurioz, i vendosur në krahinën e Bobol, në Filipine, përbëhet nga një sërë kodrash të gjelbëruara. Gjatë sezonit të thatë, bimësia bëhet e errët dhe merr një ngjyrë kafe që transformon këto kodra të vogla, duke i bërë ato të duken si çokollata të vërteta malore. Janë rreth 1260, të shpërndara në një sipërfaqe prej 50 kilometrash katrorë.