3 dhjetori njihet si dita nderkombetare e personave me aftesi te kufizuar. Ne Shkoder, ndonese ka nje shkolle qe merret me keto femije, Bashkia zgjodhi shoqatat dhe organizatata me te cilat ajo punon, per te zhvilluar aktivitetin sensibilizues. Kjo edhe per faktin se 3 dhjetori i ketij viti perkoi me nje dite pushimi per institucionet arsimore.

Pjese e aktivitetit u bene 13 persona me aftesi te kufizuar te cilet tashme do te kene edhe kurse kompjuterike falas. Kjo fale donatoreve te cilet kane financuar ne kete drejtim. Megjithate personat me aftesi te kufizuar kerkojne serish me shume vemendje dhe investime, e veçanerisht institucionet te lene burokracite, e te shkojne aksesin per keto persona.