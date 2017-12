Gomonia me 1,6 ton kanabis, zbardhen përgjimet e “Karrotreci”, “Teknikut dhe 34 vjeçarit

Duke iu referuar dosjes së akuzës, gazeta greke “Ethnos” saktëson se kreu i organizatës kriminale është një shtetas italian dhe zëvendës i tij një shtetas shqiptar me moshë 31 vjeç.

“Ethnos” publikon të dielën edhe zbardhjen e dy bisedave telefonike, ku protagonist është një shtetas shqiptar me moshë 34 vjeç, i ngarkuar me mirëmbajtjen e skafeve.

Në bisedën e parë, ai flet me një teknik, për blerjen e dy motorrave Yamaha, me vlerë 50.000 euro.

Tekniku: Alo, kapiten, me mori Yamaha, njërin (motorr) e marrim me 24.800 dhe tjetrin me 25.100. Njeri është majtas dhe tjetri djathtas.

34 vjeçari: Po, kjo është komplet, kështu?

Tekniku: Komplet, bre! I gjithi komplet, vetëm se pa drejtimin dhe organet. Këmbët, gjithçka.

34 vjeçari: Dhe sa shkon çmimi?

Tekniku: Janë thuajse pesëdhjetëmijë.

34 vjeçari: Do të marr unë (përmend emrin e biznesmenit Spiros Kardamis), do të them dhe do të të marr.

Biseda e dytë

E zhvilluar në shtator 2017 ndërmjet 34 vjeçarit shqiptar dhe drejtuesit të një karrotreci që përdorej për transportimin e skafeve.

Karrotreci: A ke punë?

34 vjeçari: Do të shohim këtë javë.

Karrotreci: Po, sepse punojnë të tjerët për ty, të rinjtë.

34 vjeçari: Ke ndonjë trajler tjetër tëndin, ta lemë pak këtë, derisa të rregulloj unë… tre ditë.

Karrotreci: Kam.

34 vjeçari: Do ta çosh aty, të vëmë skafin tani që është bosh, dy tri ditë, sa të regullohet tjetri.

Karrotreci: Duhet të sjell aty karrotrecin e madh, të sjell dhe trejlerin e madh, ta nxjerrim skafin jashtë dhe ta ruajmë me turne.