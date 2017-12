Ja emrat e shkollave qe nuk do te zhvillojne mesimin

Si rezultatat i masave të marra nga Shtabet e Emergjencës në çdo qark, është bërë e mundur që

mësimi të rifillojë normalisht ditën e hënë, datë 04.12.2017, me përjashtim të 27 shkollave në të

gjithë vendin, në të cilat ende do të vijojë puna për t’i kthyer në kushtet e duhura.

Shkollat në të cilat nuk do të fillojë mësimi ditën e hënë janë:

KUKËS – 2 SHKOLLA

9-vjeçare Fshat Fshat, Gkrykë-Çaje

Cikël i ulët Domaj Domaj, Kolesjan, NJQV Bicaj

PUKË – 2 SHKOLLA

Mesme Bashkuar Iballe Njësia administrative Iballe, Bashkia Fushë Arrëz

9 vjeçare Fierzë Njësia administratzive Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz

DIBËR – 3 SHKOLLA

Shkolla 9-vjecare “Katund i Ri” Luzni

Shkolla vartëse “Vajmedhej“ Muhurr

Shkolla vartëse “Tejse” Radomirë

KRUJË – 1 SHKOLLË

Shkolla “Vesel Brama”, Kurcaj Nikel

TIRANË QARK – 1 SHKOLLË DHE 1 KOPËSHT

“Gjysylkanje” Pezë

“Bashkim Berisha” (Kopësht) Nrdoq

KAMËZ – 2 SHKOLLA

“Niko Hoxha” Valias, Bashkia Kamëz

“Dritas” Dritas, Zall – Herr

KAVAJË – 1 SHKOLLË

Shkolla 9-vjeçare Golem Golem

FIER – 9 SHKOLLA

Lëvizja Demokratike Povelç

Darzezë e Re Darzezë e Re

Ferras Ferras

Xhevit Fetahu Bishan

Boçovë Boçovë

Pishë Pishë

Çerven Çerven

Shkolla e Memse Bujqësore ‘Rakip Kryeziu’ Çlirim

Kashisht Kashisht

VLORË – 5 SHKOLLA

Ismail Qemali Fitore, Novoselë

Kafil Malaj Bishan, Novoselë

Loni Mone Poro, Njësia Novoselë

Qeriba Derri Bashaj, Njësia Brataj, Bashkia Selenicë

Sadik Zotaj Ramice, Njësia Brataj, Bashkia Selenicë