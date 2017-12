RESHJET

Sot pasdite (e diel, dt.03) reshjet do të vazhdojnë, me një intensitet të dobët deri mesatar, ndërsa në qarqet e Veriut deri lokalisht intensive, të shoqëruara edhe me shtrëngata.

Nesër (e hënë, dt.04) priten reshjet lokale, të dobëta (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark), sipas IGJEUM.

Reshjet do të jenë në formë dëbore në zonat e larta malore, kryesisht në veri dhe lindje të vendit.

TEMPERATURAT

Nesër (e hënë, dt.04) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

Në bregdet: 5 °C / 12 °C

Në vendet e ulta: 4 °C / 12 °C

Në vendet malore: -3 °C / 6 °C.

ERA

Sot pasdite (e diel, dt.03) do të fryjë mesatare, ndërsa në bregdet deri e fortë. Nesër (e hënë, dt.04) do të dobësohet, për të fryrë e dobët, ndërsa në bregdet deri mesatare.