Ademi: 12 mln leke per rruget, secila bashki te marre pergjegjesite

Ndonese situata ne teresi eshte e qete, Rruga e Dukagjinit eshte bllokuar. Ky fakt pranohet edhe nga kryebashkiakja Voltanas Ademi e cila tha se Qafe-Thorja vijon te jete problematike. Ndersa Bashkia Shkoder ka programuar 12 milion leke per mirembajtjen e rrugeve rurale, fond ky qe nuk eshte aspak i mjaftueshem.

Numri nje i bashkise Shkoder nuk nguroj qe te shigjetoje bashkine Malesi e madhe. Teksa kerkoj qe cdo bashki te mbaje pergjegjesi per akset qe ka ne patronazh, pasi nje vit me pare sipas saj Bashkia Shkoder ka punuar edhe per bashki te tjera.

Ndonese disa dite me pare ne mbledhjen e emergjencave civile, Shemsi Premçi tha se nuk do te kete me probleme me rrugen e Thethit, ende pa kaluar 1 jave nga kjo deklarate, rruga eshte bllokuar. Banoret po ashtu pervec mungeses se rruges nuk kane as uje e as drita ne keto dite te acarta.