Një 47-vjeçar italian është ndaluar në Portin e Durrësit, pasi u ka me një aparat që dyshohet se është një pajisje përgjimi.

Ekspertet dyshojnë se është aparat përgjimi, por do të kryhet ekspertiza për ta vërtetar.

47-vjeçari italian me profesion inxhinier i ujërave do të udhëtonte me tragetin e linjës Durrës-Bari

Sipas italianit pajisja është për matjen e cilësisë së ujit. 47-vjeçari po hetohet në gjendje të lirë