Përmes një statusi në ‘Facebook’, ish- kryeministri Sali Berisha thotë se gazeta e Brukselit ka botuar një artikull për lidhjet e qeverisë me trafikantët e drogës në Shqipëri. Berisha thotë se autori në artikull shprehet se Rama mbrojti Saimir Tahirin nga arrestimi.

Statusi i plotë i Sali Berishës:

Tre lidhjet midis qeverise dhe trafikut te droges ne Shqiperi!

Ja se si e pret Noriegen media e Brukselit!

Gazeta e Brukseli Interesi Europian boton editorialin me titull:

“Tre lidhjet midis qeverise dhe trafikut te droges ne Shqiperi”

Sipas autorit te artikullit keto lidhje jane:

1-Tahiri-Habilaj-Sota. Autori shkruan se Rama mbrojti Tahirin nga arresti dhe se Tahiri mban peng qeverine. Autori citon ambasadorin e SHBA ne OSBE ne Vjene, i cili deklaron se Tahiri eshte i implikuar ne trafiqe.

2-Kodheli, ministrja, qe me aferen famezeze te radareve, mbulonte trafiqet duke fikur radaret per te mos shqetesuar trafikantet.

-Rasti famoz Balili, lidhjet e tij me qeveritaret dhe mos veprimi i qeverise kunder larjes se parave. Ketu me poshte keni shkrimin e tij.