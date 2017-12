Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker thotë se çelja e negociatave për Shqipërinë varet nga progresi që do të bëhet përgjatë 6 muajve të ardhshëm.

Juncer: I lavdërojmë përpjekjet e kryeministrit për të luftuar korrupsionin dhe është progres domethënëses në këtë drejtim. Performaca duhet të shtohet në të ardhmen. Jemi shumë të lumtur me këtë që po ndodh në Shqipëri. Në qoftë se bëhet progres i mëtejshëm gjatë 6 muajve në vijim, synoj t’i propozojë vendeve anëtare hapjen e negociatave por kjo do të varet nga progresi i muajve që vijnë dhe jam besimplotë se kjo do të ndodhë.

Rama: 6 muajt në vijim do të jenë thelbësor për të pasur mundësinë që të hyjmë në një fazë të re që do të jetë e vështirë por e nevojshme për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Për mua sot është krenari që erdha në Bruksel me rezultate të prekshme nga të gjithë ju dhe më shumë rezultate të prekshme duhet të vijojnë. Sfida është e përbashkët dhe jam i sigurt që opinioni publik në Shqipëri do ta kuptojë saktësisht mesazhin tuaj që ka të bëjë me një proces që bazohet në meritë.

Juncer: Kam ndërmend të vizitojë Shqipërinë vitin e ardhshëm. Ia thashë privatisht kryeministrit Rama dhe po e them publikisht.