“Rusia nuk mund të konkurrojë me BE-në si një shembull tërheqës për Ballkanin Perëndimor, por mund të luajë një rol “pengues”, kështu e nis “EUobserver” një artikull për Shqipërië, referuar intervistën me ministrin shqiptar për Integrimin Europian, Ditmir Bushati.

“Në pesë – gjashtë vitet e fundit, kemi parë një prani më të madhe të Rusisë. Por, të jemi të sinqertë…., modeli që preferojnë shumica e njerëzve në Ballkanin Perëndimor është Bashkimi Evropian “, u shpreh ministri i Jashtëm shqiptar, Ditmir Bushati në një intervistë për EUobserver.

“Nuk kam dijeni për ndonjë politikë që ndiqet nga ndonjë prej fqinjëve tanë që mund të vërë një pikëpyetje mbi procesin e tyre të anëtarësimit në BE, siç është një partneritet i veçantë me Rusinë ose një trajtim të veçantë nga Rusia”, shtoi ai.

Ai tha se BE është “shumë më tërheqëse” si për arsye politike, ashtu edhe për arsye ekonomike.

Bushati tha se njerëzit që kishin jetuar nën një “diktaturë komuniste” tërhiqen nga vlerat e BE-së.

“Kjo ka të bëjë me mënyrën se si zhvillohet jeta publike [në Evropë], si është shpërndarë pasuria në shoqëri, me të drejtat e njeriut, respektimin e pakicave – këto janë normat dhe vlerat që dëshirojmë të zhvillojmë”, vijoi ai.

Ministri u shpreh se ka një ndryshim midis fuqisë së butë ruse dhe masave të tjera.

“Ekziston një dallim i qartë përsa i përket pranisë së Rusisë dhe aktivitetit të saj pengues në disa vende në lidhje me proceset e euro-atlantikut ose të pranimit në BE,” tha ai.

Mali i Zi ka akuzuar Rusinë për përpjekjen për të inskenuar një grusht shteti atje vitin e kaluar në mënyrë që të pengojë hyrjen e saj në NATO.

Me Maqedoninë, e cila gjithashtu po përpiqet t’i bashkohet aleancës perëndimore, Bushati tha se një lojë e pandershme nga ana e Rusisë, nuk mund të përjashtohej.

“Ky është një skenar i mundshëm,” u shpreh ai.

“Kjo nuk do të ishte e papritur”,- nënvizoi ai, duke pasur parasysh sjelljen e Rusisë gjatë një krize politike të kohëve të fundit në Maqedoni, kur propaganda ruse u përpoq të ngjallte ndjenjën ndëretnike dhe kundër-BE.

“Rusia ka qenë mjaft aktive në fqinjin tonë, duke dalë me deklarata politike (mbi krizën e Maqedonisë) më shpesh se BE-ja”, tha ai.

Bushati foli me EUobserver në Bruksel, në vijim të nxitjes nga Tirana për të hapur negociatat e anëtarësimit në BE në 2018.

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u takua me Presidentin e Këshillit Evropian, Donald Tusk të hënën. Të martën, ai do të zhvillojë bisedime me presidentët e Komisionit dhe Parlamentit Evropian, Jean-Claude Juncker dhe Antonio Tajani, si dhe me shefen e diplomacisë së BE, Federica Mogherini.

Bushati tha se Shqipëria kishte ende punë për të bërë për krijimin e shtetit ligjor dhe luftën kundër korrupsionit.

Por ai tha se tashmë Shqipëria ka dëshmuar që është një “kontribuuese për sigurinë” në BE në trajtimin e saj të krizës së migracionit dhe në luftën kundër radikalizmit islamik.

Ai gjithashtu përmendi faktin që Shqipëria ka qenë anëtare e NATO-s që nga viti 2009, që do të thotë se ajo ka shfaqur “qartësi strategjike”.

Bushati vuri në dukje se Shqipëria është plotësisht e linjëzuar me politikën e jashtme të BE-së, edhe në vendosjen e sanksioneve ekonomike të BE-së ndaj Rusisë.

“Ne kurrë nuk e kemi lejuar veten të ulemi në dy karrige”, tha ai – duke aluduar për Serbinë, një kandidate e BE-së që bojkotoi sanksionet e BE-së dhe që ka kultivuar lidhje më të ngushta me Rusinë.

Bushati tha se fakti që Mbretëria e Bashkuar po largohet nga BE-ja, nuk përbën një problem për zgjerimin.

Ai vuri në dukje planet britanike për të organizuar një samit të Ballkanit Perëndimor vitin e ardhshëm, si një tregues që Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të mbështesë zgjerimin e BE-së.

Ai tha gjithashtu se zgjerimi i Ballkanit Perëndimor është vijimi logjik i planeve të BE-së për një Evropë të bashkuar, e cila ka marrë shtysë nga Brexit.

“Fakti që BE dëshiron një integrim më thellë (pas Brexit) dhe është veten në një të ardhme vendimtare për Evropën, nuk përjashton vazhdimin e zgjerimit – në rastin e Ballkanit Perëndimor, është vijimësi e projektit evropian”, tha ai.