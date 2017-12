Zbulohet kërkesa e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura drejtuar NATO-s, pas përmbytjeve që përfshinë vendin kryesisht në pjesën Jugore dhe Qendrore.

Ndërsa pasqyrohen me detaje dëmet, Shqipëria kërkon me urgjencë të ndihmohet me ura portabël, varka, pajisje për zhytje, gjeneratorë, batanije, tenda, ngrohësa, ushqime për fëmijë dhe kafshë.

Në kërkesën drejtuar NATO-s, specifikohet se janë përmbytur më shumë se 15 mijë hektare tokë, se janë dëmtuar 4715 godina, 41 biznese, 127 akse rrugore, 177 shkolla, 78 ura, 30 stacione ujësjellësi, 11 diga, 26 stacione elektrike, 29 prita dhe një stacion pompimi uji.