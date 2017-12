Deputeti I PD-se, Enkelejd Alibeaj, i ftuar ne “Forum” te tv1- channel

Pavaresisht luftes politike qe zhvillohet brenda skenes politike shqiptare, Partia Demokratike dhe opozita ne teresi e mbeshtete proçesin per hapjen e negociatave qe Shqiperia te pranohet anetare e Bashkimit Europian. Deputeti i Partise Demokratike, Enkelejd Alibeaj ,i ftuar ne Forum te TV1 -CHANNEL, deklaroi se kjo force politike nuk e ka vene asnjehere ne diskutimin kontributin e saj ne kete drejtim, por eshte Qeveria Rama ajo qe ka problem me stadartet, pasi me ish – ministra te akuzuar nuk mund te flitet per plotesimt te standarteve te BE-se:

Ne pergjigjet te pyetjes se gazetarit, Tome Therçaj, per klimen politike brenda Partise Demokratike dhe debatet qe po e shoqerojne kete parti prej disa muajsh, Alibeaj tha se nuk eshte klima qe deshirojme te jete, por jane te gjitha mundesite qe ajo te permiresohet:

Deputeti i Partise Demokratike, Enkelejd Alibeaj, komentoi edhe ndaj qendrimeve te zonjes Jozefina Topalli, per te cilen tha se nuk mund te mohohen kontributet e saj, por fakti qe kesaj radhe s’eshte deputete, s’do te thote se ajo nuk eshte e angazhuar ne politike.