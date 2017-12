Nise me shpërndarjen e dhuratave ne shtepine e femijes

Shperndarja e dhuratave ka shënuar fillimin e atmosferes per festat e fundevitit ne shtepine e femijes shkollor te moshes 6-18 vjeç ne shkoder. Lodra nga me te larmishmet u jane dhuruar femijeve te kësaj shtëpie, shoqeruar edhe me nje aktivitet te larmishem festiv:

Drejtori i kësaj shkolle, Gezim Mahmutaj, beson se fillimi i veprimtarive per festa e nderrimit te viteve, do te pasohet nga biznesi dhe qytetaret shkodran me kontribute per femijet e kësaj shtëpie,gje qe nuk ka munguar ne asnjë vit:

Sipas nje programi per festat e fundvitit, Drejtoria e Shtepise se Femijes ka planifikuar veprimtari te shumta gjate këtij muaji, te cilat do te kulmojne me mbrëmjen qendrore te nderrimit te viteve.